Milano: Boccalini (Taxiblu), mix di strade e ciclabili altamente pericoloso

- Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: "Più prendiamo a girare per la città in questi giorni e più ci veniamo a confrontare con situazioni legate alla nuova viabilità urbana che hanno quantomeno del paradossale. Questo ormai dilagante “mix” di strade, piste ciclabili, piste pedonali e parcheggi “creativi” destabilizzerebbe anche il più attento degli automobilisti e non solo. Dico questo perché in alcuni tratti di Milano la segnaletica orizzontale ad esempio manderebbe in confusione chiunque e abituarsi ai continui cambiamenti porta a distrarsi non poco. Ed è un attimo che con l’ auto dalla propria carreggiata si rischia ad esempio di invadere una ciclabile delimitata da un paio di strisce di vernice che magari la sera prima neanche c’erano. Senza contare che vi sono casi in cui la segnaletica è quantomeno “ambigua” o non è stata fatta con criterio. Se a questo ci aggiungiamo il comportamento non proprio corretto di alcuni ciclisti, come anche degli automobilisti, questo insieme di cose rischia di diventare pericoloso per l’incolumità di tutti. Forse le cose si potevano fare con più calma e criterio invece di scambiare le strade di Milano per una tavola da disegno sulla quale si disegnano e cancellano strade a piacere, tra un errore e l’altro". (Com)