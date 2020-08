Campania: Aliberti (Noi Campani), schierarsi con i medici basta coi raccomandati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso è venuto il momento di mettere da parte i raccomandati e schierarsi da parte di chi è la nostra unica arma contro il Covid. È impensabile che ci sono medici del 118 dipendenti e altri convenzionati". Lo ha affermato Bruno Aliberti, candidato di Noi Campani alle regionali in Irpinia, apre a una vera e propria rivoluzione nel mondo sanitario: "È assurdo che si tornino a sedere sui banchi di scuola per partecipare alla prova del concorso infermieri che sono stati in in corsia oltre 30 anni. Ci sono madri e padri di famiglia precari da un quarto di secolo". Dunque ha aggiunto: "Non è accettabile che gli autisti delle nostre ambulanze guadagnino un euro e qualche centesimo all'ora. Per non parlare degli Oss e degli Osa, quegli operatori socio-sanitari e socio-assistenziali, i cui stipendi non sono certamente proporzionati al loro grande è indispensabile lavoro. Stiamo parlando di caporalato. Se i vertici dell'Asl non riescono a far nulla a riguardo, devono andare a casa". (Ren)