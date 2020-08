Polonia: fonti stampa, assassino ex sindaco di Danzica Adamowicz era capace di intendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti polacchi che hanno riesaminato Stefan W., imputato per l'omicidio dell'ex sindaco di Danzica Pawel Adamowicz, lo ritengono capace di intendere e di volere all'epoca del fatto e dunque pienamente imputabile. Lo rivela l'emittente radiofonica "Rmf Fm". Un primo gruppo di esperti convocati dalla procura aveva già esaminato il sospettato. Il loro parere ad oggi resta non pubblicato, ma ufficiosamente è noto che non avessero ritenuto Stefan W. nel pieno delle sue capacità. Sia il pubblico ministero che la famiglia di Adamowicz avevano espresso perplessità su tale opinione. L'ufficio della procura di Danzica ha dunque deciso per una seconda perizia da parte di esperti non coinvolti nella prima e ignari delle sue conclusioni. Questo secondo gruppo avrebbe affermato che il sospettato, pur limitato nelle sue capacità, non era mentalmente infermo al momento di commettere l'omicidio. Da ciò deriva che Stefan W. potrà partecipare al processo a suo carico ed è pienamente imputabile. Il sindaco di Danzica Pawel Adamowicz è stato assassinato a colpi di coltello nel gennaio 2019 durante un evento di beneficenza. L'omicida è salito sul palco allestito per l'occasione e lo ha pugnalato numerose volte. Il sindaco è stato successivamente ricoverato in ospedale in gravi condizioni ed è morto poco dopo.(Vap)