Istat: Bitonci (Lega), imprese falliscono ma governo chiede soldi

- Massimo Bitonci, deputato della Lega in commissione Finanze alla Camera, afferma che "preoccupano i dati Istat sul fatturato delle imprese dei servizi, che registrano un calo senza precedenti nel secondo trimestre 2020, alla luce del non fatto da parte dell'esecutivo per aiutare l'impresa italiana a risollevarsi dall'emergenza Covid. Purtroppo - continua il parlamentare in una nota - prevedevamo questi dati quando il 20 agosto il governo ha fatto pagare saldo e acconto delle imposte a milioni di partite Iva per più di 8 miliardi di versamenti. Di fatto migliaia di attività, subissate di scadenze, imposizioni fiscali e prive di liquidità, a settembre rischiano il fallimento mentre il governo chiede loro soldi. L'esecutivo Conte sarà direttamente responsabile di questo dramma - conclude l'esponente leghista - se non prende in considerazione la nuova pace fiscale, sul modello di quella del decreto legge Fisco 2018 della Lega, e un deciso taglio delle tasse per dare fiato agli italiani". (Com)