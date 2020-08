Milano: Sala, applicheremo indicazioni governo su tpl, ma non abbiamo margini flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci atterremo scrupolosamente alle norme che nei prossimi giorni verranno dal governo e applicheremo al massimo i limiti definiti sulla capienza, ma il tema dei trasporti è delicato. In realtà, margini di flessibilità non ne abbiamo, quelli che avevamo li abbiamo messi in campo, non abbiamo mezzi disponibili, le corse hanno già un notevole livello di frequenza, e, oggettivamente, più di così non sarà fattibile". Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza stampa dopo giunta sul tema del rientro a scuola. "Vedremo quello che decideranno e, in funzione di quello potremo essere chiari con la cittadinanza e spiegare che tipo di servizio possiamo offrire", ha spiegato Sala. Il trasporto pubblico, ha proseguito Sala, tornerà al 100 per cento dell'orario invernale con interventi mirati di potenziamento in caso di necessità, completeremo la dotazione di gel igienizzante delle stazioni MM dopo il tornello e nei nodi dei mezzi di superficie particolarmente utilizzati. Abbiamo inoltre chiesto ad Atm una intensificazione della pulizia e della sanificazione dei mezzi ai capolinea, non solo a fine giornata, oltre al ricambio dell'aria completo sui mezzi di superficie che avverrà ogni 4-7 minuti". "Sappiamo – ha concluso - Sala che ci saranno utenti che lamenteranno un eccessivo carico di mezzi, ma a volte la percezione è diversa dalla realtà. Comunque garantiremo la possibilità di bloccare l'accesso ai mezzi pubblici quando il carico è eccessivo e, se l'autista avrà problemi, potrà saltare una fermata o potrà chiamare la centrale se dei passeggeri non vogliono scendere". (Rem)