Sicurezza: Polfer, 159 denunce, 12 arresti e 50mila identificati nelle stazioni italiane

- 50.397 identificati, 12 arrestati, 159 indagati: è stato questo il bilancio dei controlli nell’ultima settimana della polizia ferroviaria. 3.629 le pattuglie impegnate in stazione e 474 a bordo treno, per un totale di 996 treni scortati. 244 servizi antiborseggio e 96 le sanzioni elevate. 21 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 65 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare. Attività intensificate anche grazie all’operazione straordinaria Stazioni Sicure, mirata al controllo di bagagli e passeggeri, che ha visto impegnati, in tutte le principali stazioni italiane, 1.355 operatori della specialità polizia ferroviaria, con 11.412 identificati, 5 arrestati, 20 indagati, 1.876 bagagli ispezionati e 19 sanzioni elevate. (Ren)