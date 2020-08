Università: Mur, fake news su concorso specializzazioni Medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende da fonti social, in queste ore sta circolando in rete l'abstract di un decreto a presunta firma del ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi con riferimento ad un rinvio del concorso per l'assegnazione delle borse delle specializzazioni in medicina e chirurgia. Si tratta - precisa una nota dell'ufficio stampa del ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) - di una notizia completamente falsa. (Com)