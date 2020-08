Argentina: Senato approva progetto su riforma della giustizia, ora secondo passaggio alla Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo al Senato della coalizione di minoranza Juntos por el Cambio (JxC), Luis Naidenoff, il progetto del governo rappresenta "un tentativo palese di colonizzare la giustizia". "Si tratta di una riforma dei tribunali federali che si occupano delle grandi cause di corruzione", ha affermato il senatore dell'opposizione, che ha quindi manifestato la speranza che il progetto non passi alla Camera. Naidenoff ha fatto quindi appello alla Corte suprema come ultimo baluardo. "Quando non c'è buon senso nella politica l'ultimo rifugio è la Corte suprema", ha concluso. Il senatore della maggioranza (Frente de Todos - FdT), Oscar Parrilli, ha affermato da parte sua che "l'opposizione vuole l'impunità di Mauricio Macri da tutti processi che dovrà affrontare". "Ci accusano di essere come loro", ha aggiunto. "E' un buon progetto che punta ad una giustizia indipendente e trasparente, non faremo quello che hanno fatto loro", ha affermato da parte sua il capogruppo della maggioranza, Luis Mayans. La manifestazione di protesta in programma ieri di fronte al palazzo del parlamento nonostante le misure anti-Covid, si è ridotta alla fine ad un centinaio di persone. Il timore era che si potesse verificare un raduno di massa come quello avvenuto il 17 agosto, quando migliaia di persone raccolsero un appello social partito dall'opposizione contro la limitazione delle libertà imposte dalla quarantena in vigore nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. In quell'occasione alla protesta contro la quarantena si sommarono anche slogan contro la corruzione , l'insicurezza e, appunto, il progetto di riforma della Giustizia votato ieri in Senato. (segue) (Abu)