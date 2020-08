Argentina: Senato approva progetto su riforma della giustizia, ora secondo passaggio alla Camera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In termini generali proponiamo di organizzare meglio la Giustizia federale e superare la crisi che ne mina la credibilità e il buon funzionamento", ha detto il presidente. "Quando ho assunto il mandato ho ribadito di fronte al parlamento che bisognava mettere fine all'ignominia che un settore minoritario della magistratura gettava su tutta l'istituzione di giustizia", ha ricordato quindi Fernandez. La legge propone come punto principale un forte decentramento delle competenze che oggi ricadono sui tribunali del foro penale federale. "In questo modo cerchiamo di evitare la concentrazione di tutte le cause penali con rilevanza istituzionale in un pugno di magistrati, un fatto che ha contribuito alla politicizzazione della giustizia", ha affermato il presidente su questo punto. (Abu)