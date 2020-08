Tunisia: Abir Moussi (Pdl) invita premier designato Mechichi a sostituire ministri Interno e Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl) della Tunisia, Abir Moussi, ha invitato il capo del governo incaricato, Hichem Mechichi, a sostituire Taoufik Charfeddine e Mohamed Boussetta, proposti rispettivamente per i dicasteri dell’Interno e della Giustizia. Secondo Moussi la sostituzione è ancora “possibile” e “costituzionale”, fintanto che la seduta plenaria in cui il parlamento vota la fiducia all’esecutivo non ha avuto luogo. Moussi ha affermato in una conferenza stampa che Charfeddine ha “legami familiari con un terrorista” e Boussetta, un magistrato, “non conta fra le competenze riconosciute da tutti”. In questo senso Moussi si è interrogata sul fatto che l’attuale ministra della Giustizia ad interim sia stata scartata, benché indipendente. Abir Moussi ha criticato la scelta del ministro della Giustizia ricordando anche che Boussetta era “il giudice incaricato della causa intentata dal Pdl contro l’Istanza di Verità e Giustizia (Ivd)”, e se diventasse ministro la politica penale tunisina finirebbe “in mano a Ennahda”, il partito musulmano. (segue) (Tut)