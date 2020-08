Tunisia: Abir Moussi (Pdl) invita premier designato Mechichi a sostituire ministri Interno e Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito la presidente del Pdl ha criticato Mechichi per aver “ceduto” al presidente del parlamento Rached Ghannouchi, leader di Ennahda, e ha accusato il premier incaricato di aver “deluso” il Pdl non rispettando gli impegni presi durante le consultazioni. Mechichi, ha aggiunto Moussi, ha “fatto perdere a se stesso e alla Tunisia l’occasione di procedere verso le riforme” indebolendo l’ampio sostegno politico su cui poteva contare. Moussi ha anche criticato la proposta a ministro dei Rapporti con il parlamento di Ali Hafsi Jeddi, “occhio di Ghannouchi e della coalizione al Karama nel governo”, poiché non sarebbe un candidato indipendente, in quanto affiliato a un partito politico ancora due settimane fa. Altre proposte criticate da Moussi sono le nomine di Ahmed Adhoum agli Affari religiosi, di Mohamed Fadhel Kraiem alle Tecnologie della comunicazione e di Othman Jarandi agli Affari esteri (Tut)