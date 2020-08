Usa: famiglia, Jacob Blake è ammanettato nel suo letto d'ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jacob Blake, il 29enne afroamericano ferito dalla polizia lo scorso 24 agosto da sette pallottole alla schiena nella città di Kenosha, nel Wisconsin, è ammanettato nel suo letto di ospedale. Lo ha denunciato lo zio del ragazzo, Justin Blake, riferendo all’emittente “Cnn” che il padre del ragazzo lo ha visitato all’ospedale di Wauwatosa, dove il 29enne si trova ricoverato dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto. “Questo è un insulto. È paralizzato e non può camminare e lo hanno ammanettato al letto. Perché?”, ha detto l’uomo. Ieri gli investigatori dello Stato del Wisconsin che indagano sul caso, hanno trovato un coltello appartenente a Blake sulla scena della sparatoria. Lo ha reso noto il procuratore generale dello Stato, Josh Kaul, in una conferenza stampa. Il coltello, secondo quanto riferito, è stato recuperato nell’auto, dal lato del guidatore, sul pianale anteriore, cui Blake era appoggiato quando è stato colpito alla schiena. Kaul ha aggiunto che l’uomo ha ammesso di essere stato in possesso di un coltello; il procuratore, comunque, non è entrato nei dettagli su quale ruolo avrebbe giocato il possesso di quest'arma bianca nella vicenda. Secondo ricostruzione del procuratore, la polizia, intervenuta in seguito a una chiamata all’indirizzo di una donna identificata dai media come Laquisha Booker, fidanzata di Blake, ha cercato di arrestarlo usando un Taser. Blake ha quindi aperto la portiera del guidatore e si è sporto in avanti, posizione in cui si trovava quando l’agente gli ha sparato sette volte alla schiena. L’agente che lo ha colpito è stato identificato come Rusten Sheskey, in servizio da sette anni. (segue) (Nys)