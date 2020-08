Usa: famiglia, Jacob Blake è ammanettato nel suo letto d'ospedale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvocato difensore di Blake, Ben Cramp, ha dichiarato che il suo assistito non aveva in mano un coltello e non rappresentava una minaccia e che “voleva solo fare uscire i suoi figli da una situazione instabile”: nell’auto, infatti, c’erano tre dei suoi sei figli, di tre, cinque e otto anni. Poco dopo è arrivato anche l’annuncio del dipartimento di Giustizia dell’apertura di un’inchiesta federale sui diritti civili, che sarà condotta dall’Fbi (Federal Bureau of Investigation) in collaborazione con le autorità del Wisconsin. Nel frattempo, per le violenze espose a Kenosha dopo il ferimento di Blake, rimasto paralizzato dalla vita in giù, è stato arrestato un 17enne residente ad Antiochia, Illinois, con l’accusa di omicidio intenzionale di primo grado per la morte di due manifestanti, e il ferimento di un terzo. Il ragazzo, identificato come Kyle Rittenhouse, aveva lasciato il Wisconsin nel tentativo di sfuggire alla giustizia ma alcuni video, registrati durante le proteste, sono stati decisivi per la sua identificazione. Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza l’altro ieri e ha annunciato ieri il raddoppio delle forze della Guardia nazionale, con lo schieramento di 500 uomini. (Nys)