© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A chi ci colloca al 2 per cento dico che i conti li faremo il 21 settembre. Lo vedremo se siamo al 2 per cento". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un passaggio dell'intervento conclusivo della tre giorni di lavori della sua scuola politica, a Castrocaro. (Rin)