Germania-Russia: Merkel, caso Navalnyj non arresti il dialogo con Mosca

- La politica della Germania nei confronti della Russia non dovrebbe cambiare a causa della questione relativa ad Aleksej Navalnyj. Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso di una conferenza stampa oggi a Berlino. "Abbiamo sempre detto che dobbiamo rimanere in contatto con la Russia, ci sono molte questioni internazionali - intendo Siria, Libia - dove la Russia è un importante alleato strategico", ha spiegato Merkel, ribadendo che il dialogo politico non può essere fermato, e che il caso di presunto avvelenamento dell'esponente dell'opposizione russa non dovrebbe avere questo effetto sulle relazioni bilaterali. Dalla scorsa settimana Navalnyj si trova in stato di coma ed è attualmente ricoverato presso l'ospedale Charitè di Berlino. (Geb)