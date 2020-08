Sardegna: fotovoltaico, smascherata truffa ai danni di 14 clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facevano sottoscrivere alle persone contattate un documento facendo loro credere che serviva soltanto per attestare l'avvenuta proposta commerciale senza alcun vincolo spacciandolo come fantomatico modulo per la privacy ma in realtà si trattava un contratto di finanziamento per l'acquisto di pannelli fotovoltaici e di prodotti connessi. Una truffa in piena regola quella messa a segno da da tre procacciatori d'affari e tre amministratori di società ai danni di quattordici clienti che si sono visti recapitare richieste di pagamento per contratti stipulati con le due società, una con sede in Cagliari e una con sede a Palermo. Clienti truffati per un importo complessivo di 41600 euro. A incastrare i sei truffatori sono stati gli uomini della II Compagnia di Cagliari della Guardia di Finanza che hanno iniziato ad indagare dopo la denuncia presentata da alcuni cittadini residenti nei piccoli comuni della provincia di Cagliari. In buona sostanza i tre procacciatori d'affari avevano rivolto la loro attenzione su alcuni abitanti di diversi piccoli comuni della provincia cagliaritana presentandosi con modi gentili e imbonitori ed approfittando della buona fede e dell'ingenuità delle future vittime per fare ingresso presso le rispettive abitazioni e promuovere la vendita di pannelli fotovoltaici e altri impianti connessi, come ad esempio scaldabagni e condizionatori d'aria. Al termine della visita, grazie alla loro parlantina e nonostante il cliente si dichiarasse non interessato alla proposta commerciale, i procacciatori facevano sottoscrivere alle persone contattate un documento facendo loro credere che serviva soltanto per attestare l'avvenuta proposta commerciale senza alcun vincolo spacciandolo come fantomatico modulo per la privacy ma in realtà si trattava un contratto di finanziamento per l'acquisto di pannelli fotovoltaici e di prodotti connessi. (segue) (Rsc)