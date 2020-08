Sardegna: fotovoltaico, smascherata truffa ai danni di 14 clienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le investigazioni hanno fatto emergere che in sei casi, sui quattordici accertati, i procacciatori d'affari hanno apposto firme false sui contratti di finanziamento, per completare l'iter procedurale, sostituendosi ai truffati. In undici casi i clienti, onde evitare lungaggini giudiziarie e le conseguenti spese legali, pur di pervenire alla risoluzione consensuale dei contratti da loro non stipulati hanno preferito accettare una transazione corrispondendo alle società una parte delle somme richieste. I procacciatori d'affari e gli amministratori delle società sono stati denunciati per il reato di truffa e di sostituzione di persona, mentre l'ammontare della truffa - quantificata sulla base delle somme versate dai cittadini truffati, anche per concludere il contenzioso con transazioni - ammonta a 41.600 euro. (Rsc)