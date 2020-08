Scuola: 300 ragazzi Ovidio di Roma ospitati in istituto religioso, Raggi visita struttura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trecento ragazzi della scuola media dell'istituto comprensivo Ovidio il 14 settembre potranno fare lezione presso l'istituto Maestre Pie Filippini, in disuso da circa dieci anni, in via Sangemini, nel Municipio XIV. Lo stabile è stato messo a disposizione, a seguito del protocollo d'intesa tra Roma Capitale e il Vicariato che consente il reperimento di ulteriori spazi per le attività educative e didattiche, per ospitare una parte degli 800 ragazzi iscritti all'Ovidio. L'obiettivo è consentire la ripresa dell'anno scolastico in sicurezza rispettando il distanziamento previsto a causa dell'emergenza sanitaria. Stamattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha visitato la struttura. "Quello a cui stiamo assistendo è un esempio di collaborazione profonda, che ha come obiettivo il bene e l'interesse comune - ha detto Raggi -. Abbiamo affrontato una situazione straordinaria con strumenti convenzionali, dobbiamo ringraziarci perché a Roma, soprattutto, siamo riusciti a rispettare regole stringenti e uscire dalla crisi in maniera eccellente. Abbiamo iniziato a sperimentare che cosa vuol dire resilienza, sapersi adattare. Questo protocollo - ha sottolineato la sindaca - dimostra che la resilienza dipende da ciascuno di noi e dalla capacità di trovare nuove connessioni e soluzioni. Tutti hanno collaborato, mettendo a disposizione la propria capacità per il raggiungimento di un bene più grande, far rientrare i bambini a scuola, perché nessuno ce la fa da solo. Dispiace pensare che riusciamo a reagire solo nei momenti straordinari, dovrebbe essere così anche nell'ordinarietà ma ci stiamo arrivando. Tutto questo - ha aggiunto - ci sta dando una grande lezione di vita". (segue) (Rer)