Scuola: 300 ragazzi Ovidio di Roma ospitati in istituto religioso, Raggi visita struttura (2)

- L'edificio sarà agibile grazie agli interventi di riqualificazione messi in atto dal Municipio XIV e che riguardano: adeguamento dei bagni al piano terra con sostituzione dei sanitari per asilo con quelli per adulto; realizzazione di un bagno per disabili; manutenzione della rampetta disabili; messa in sicurezza delle porte a vetri; messa in sicurezza di una porzione di area esterna individuata come area ricreativa. "Credo che questo sia lo spostamento più grande su Roma - ha detto la preside dell'Ic Ovidio Claudia Ghio -. All'inizio dell'emergenza l'unica alternativa che sembrava possibile erano i doppi turni, con lezioni al pomeriggio e anche alla sera, poi invece siamo stati accolti qui, a titolo gratuito, dalle suore". Nell'ambito del protocollo le parrocchie e gli enti religiosi, tramite il Vicariato di Roma, stanno mettendo a disposizione, secondo le proprie possibilità, spazi che possano consentire agli istituti di ampliare i posti a disposizione per gli alunni e rispettare così con maggiore cura il distanziamento necessario. Il protocollo prevede poi che Roma Capitale garantisca la pulizia e il decoro con gli stessi standard di qualità degli analoghi servizi prestati negli edifici scolastici istituzionali. ''La collaborazione con il vicariato sta dando i suoi frutti - ha sottolineato infine Raggi -. Abbiamo trovato altri spazi nel X Municipio per venire incontro alle esigenze degli istituti talvolta non adeguati alle normative". (segue) (Rer)