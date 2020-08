Scuola: 300 ragazzi Ovidio di Roma ospitati in istituto religioso, Raggi visita struttura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso la riapertura delle scuole il 14 settembre "sicuramente creerà delle criticità, abbiamo numeri importanti a Roma, oltre 1200 scuole, ma stiamo lavorando per cercare di prevenirle - ha precisato Raggi -. Quando lavori su numeri importanti è possibile che ci siano criticità, alcune che oggi neanche immaginiamo, ma stiamo lavorando sulla concretezza. Ai giornalisti - ha concluso rivolgendo un appello alla stampa - chiedo di essere più clementi, ci saranno dei problemi e li affronteremo. Non puntiamoci il dito contro. Siamo tutti più clementi". (Rer)