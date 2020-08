M5s: Di Maio, coordinamento unico in vista di elezioni comunali del prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle necessita di un coordinamento nazionale unico in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Lo afferma il ministro degli Esteri ed esponente di primo piano dell'M5s in un'intervista a "Fanpage". “Se si vuole fare un ragionamento per portare il programma del Movimento bisogna partire prima e fare un tavolo nazionale. Il prossimo anno si vota a Roma, Torino, Milano, Napoli e Bologna e queste 5 città importantissime non possono essere gestite a sé, se vogliamo ragionare con forze civiche e politiche per portare i nostri temi lo dobbiamo fare con un coordinamento nazionale che tiene conto delle esigenze del territorio”, dichiara Di Maio. "Nella corsa a sindaco non può avere un ruolo marginale la scelta del candidato: Io non sono tanto d’accordo con l’idea dei candidati terzi. Dobbiamo lavorare all’idea che ci sono i candidati nostri e i candidati degli altri e ce li sosteniamo a vicenda”, ha aggiunto Di Maio che su Virginia Raggi e Chiara Appendino, attuali prime cittadine di Roma e Torino, dichiara tutto il proprio sostegno. "Detto questo, l’obiettivo deve essere quello di coordinarci per fare in modo che l’esito delle candidature in queste 5 città possa vedere valori e progetti comuni, con un coordinamento unico. Credo che le forze di governo debbano fare questo sforzo, anche perché i nostri iscritti ci hanno dato questo mandato”, ha sottolineato il capo della diplomazia italiana. (Res)