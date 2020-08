Incidenti stradali: scontro frontale tra due auto, cinque persone ricoverate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte scorsa nel comune di Sedriano (Mi), un incidente stradale tra due auto ha provocato il ferimento di cinque persone. Le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario con 4 ambulanze e un elisoccorso. Coinvolti nell'incidente un 21enne che ha riportato un trauma cranico commotivo, trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda; un 22enne ricoverato in codice giallo al San Gerardo di Monza per un trauma all'addome; un uomo di 45 anni trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano per una frattura al femore; una donna 23enne che ha riportato un trauma facciale, trasportata in codice giallo all'ospedale di Rozzano e una donna con diverse ferite al capo ricoverata al San Raffaele in codice giallo. (Rem)