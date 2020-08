© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 21 settembre non si vota su una riforma ma su uno spot". Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un passaggio dell'intervento conclusivo della tre giorni di lavori della sua scuola politica, a Castrocaro, è tornato a parlare del referendum sul taglio dei parlamentari in programma il 21 settembre. "Una riforma vera serve", ha poi aggiunto. (Rin)