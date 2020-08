Giappone: Abe resterà fino alla scelta del successore e non fa nomi sui candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dato che non sono più in grado di rispondere con sicurezza al mandato del popolo, ho deciso che non dovrei rimanere nel ruolo di primo ministro”, ha quindi dichiarato. Il premier uscente si è scusato con l’opinione pubblica per il fatto di lasciare il suo lavoro durante la lotta contro l’epidemia di coronavirus, ma ha sottolineato che proprio perché è un momento delicato si è deciso a lasciare l’incarico: “Mentre vengo curato per la mia malattia e la mia forza fisica non è al massimo della forma, non deve esserci una situazione in cui commetto un errore su importanti decisioni politiche e non riesco a conseguire risultati”. “È stata una decisione molto dura da prendere”, ha ammesso Abe, precisando di averla presa la questa settimana, dopo gli esiti degli accertamenti effettuati. (segue) (Git)