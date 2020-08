Giappone: Abe resterà fino alla scelta del successore e non fa nomi sui candidati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Adempierò alle mie responsabilità finché non sarà approvato un nuovo primo ministro”, ha affermato Abe, che ha deciso di non nominare un sostituto ad interim. “Non rilascerà commenti su nomi specifici”, ha proseguito, dicendosi convinto che ci siano comunque validi candidati. Abe ha aggiunto che certamente il suo successore dovrà continuare a occuparsi della crisi sanitaria. A questo proposito ha annunciato che sono stati pianificati un’espansione della capacità di test, che durante l’inverno dovrebbero arrivare a 200 mila al giorno, e un alleggerimento del carico delle strutture sanitarie col trasferimento dei pazienti con sintomi leggeri in strutture alberghiere. (segue) (Git)