Migranti: Di Maio, ricollocamenti restano questione europea

- Il tema del ricollocamento dei migranti resta una questione più legata a livello europeo. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una intervista a "Fanpage commentando l'ultima ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, impugnata dal governo sullo sgombero degli hotspot dell’isola. “Prima di tutto – spiega Di Maio – c’è bisogno di capire che siamo in un’emergenza sanitaria e quindi negare l’esistenza del virus e la pericolosità del contagio è da irresponsabili. E ho visto che chi negava l’esistenza poi purtroppo è stato colpito direttamente e a loro vanno i miei auguri di guarigione. Il tema dei migranti è legato al Covid perché la crisi sanitaria ha danneggiato le economie di alcuni Paesi del Nord Africa come la Tunisia. Chi viene dalla Tunisia - sottolinea - viene da un Paese sicuro, quindi per loro l’unico esito è il rimpatrio. C’è un problema per chi scappa dalla quarantena, ma questo non vale solo per lo straniero ma anche per l’italiano. Detto questo - conclude - la crisi migranti in questo momento ha un problema in più, a livello europeo non stanno riprendendo le redistribuzioni, quindi stiamo chiedendo che ripartano. Poi l’obiettivo è sempre quello di fermare le partenze”. (Res)