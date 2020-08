Regionali: Berlusconi, candidati Forza Italia rappresentano il meglio dell'offerta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "è necessario, indispensabile un cambiamento: quella che abbiamo visto in questi anni non è l’amministrazione di cui la Puglia ed i pugliesi hanno bisogno. Per far rialzare la testa alla Puglia - ha proseguito l’ex premier durante una manifestazione elettorale, a Bari, a sostegno del candidato presidente del centrodestra alla Regione, Raffaele Fitto - servono innanzitutto esperienza, qualità, molta competenza. Noi di FI portiamo nel governo delle Regioni e dei Comuni la nostra esperienza politica certo, ma anche la nostra esperienza di vita nel lavoro, nelle professioni, nell’impresa, nella cultura, nel sociale, nelle amministrazioni locali. Posso dire con orgoglio - ha concluso Berlusconi - che oggi i nostri candidati rappresentano il meglio dell’offerta politica". (Rin)