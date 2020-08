Lavoro: Bombardieri (Uil), riduzione orario a parità salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono mesi che la Uil chiede una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. In Germania e in Finlandia se ne discute concretamente e l'Unione europea studia seriamente l'ipotesi". Lo afferma, in una nota, il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri. "È tempo anche per noi di assumere decisioni - sottolinea -. Trattandosi di materia che attiene all'organizzazione del lavoro, la questione va affrontata e risolta contrattualmente dalle parti sociali. Un sostegno da parte dello Stato, facendo leva sulle risorse europee e attivando meccanismi di defiscalizzazione o di decontribuzione, potrebbe spianare la strada a questa soluzione. La ripresa produttiva e occupazionale può passare anche attraverso questa strada. Confindustria e tutte le altre associazioni datoriali, dunque, mettano da parte remore ideologiche e affrontino questa sfida con spirito di modernità e lungimiranza. È un investimento che può dare una nuova prospettiva al Paese; una scommessa che può avere solo vincitori". (Com)