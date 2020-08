Cile: prosegue sciopero nazionale autotrasportatori contro agguati in Araucania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato aveva lanciato un ultimatum domenica scorsa minacciando il blocco totale delle autostrade del paese a partire dalla mezzanotte di giovedì se il governo ed il parlamento non fossero intervenuti rapidamennte per porre fine agli agguati contro i mezzi di trasporto che si registrano nella regione dell'Araucania. "Ribadiamo l'appello al governo affinché assegni carattere d'urgenza ai progetti di legge che sono in parlamento che forniscono gli strumenti per ristabilire lo stato di diritto nel paese", aveva detto in una conferenza stampa il segretario della Cntc, Sergio Perez. "Se non verranno approvati questi progetti inizieremo una protesta nazionale di tutte le organizzazioni a partire da giovedì". "Siamo coscienti che la questione dell'approvvigionamento nel contesto della pandemia è un problema molto grave ma non possiamo accettare che la delinquenza si accanisca contro di noi", ha aggiunto. (segue) (Abu)