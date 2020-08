Cile: prosegue sciopero nazionale autotrasportatori contro agguati in Araucania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimatum del sindacato era stato lanciato a seguito di un nuovo agguato avvenuto sabato 22 agosto in Araucania, sulla statale Q-122, nel quale un camion è stato investito da colpi d'arma da fuoco ed è stato incendiato ad opera di sconosciuti. Una bambina di nove anni che viaggiava sull'automezzo è risultata gravemente ferita da un proiettile. Secondo quanto riporta il portale "Biobio" sulla base di fonti della polizia, l'attacco sarebbe stato effettuato da almeno quattro uomini incappucciati, vestiti con tute mimetiche e dotati di fucili. Uno dei progetti di legge già presentato dal governo in parlamento prevede pene più severe per i delitti contro i camion, ed in particolare equipara l'incendio doloso di questi veicoli a quello di una casa. L'aggravante implica l'applicazione di condanne anche fino all'ergastolo. Il progetto era stato presentato dallo stesso presidente Sebastian Pinera lo scorso mese di marzo dopo che si era registrata la morte di un camionista per uno di questi attacchi incendiari. (segue) (Abu)