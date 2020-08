Cile: prosegue sciopero nazionale autotrasportatori contro agguati in Araucania (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dell'Araucania, oltre 500 chilometri a Sud della capitale, è storicamente al centro delle rivendicazioni della comunità indigena mapuche, che denuncia l'occupazione del suo territorio e rivendica la proprietà ancestrale di numerose terre. I mapuche si oppongono in generale allo sfruttamento delle risorse della regione ad opera di compagnie private e la loro relazione con lo stato centrale è storicamente conflittuale. Da settimane la comunità ha messo in atto forti proteste contro la detenzione di alcuni leader mapuche, in particolare della loro guida spirituale riconosciuta, il "machi" Celestino Cordova. Cordova sconta in carcere una condanna a 18 anni per duplice omicidio e negli ultimi 100 giorni ha portato avanti un duro sciopero della fame chiedendo gli arresti domiciliari. L'ultimatum del leader mapuche aveva messo in allarme il governo, che ha quindi raggiunto un accordo con il "machi" effettuando alcune concessioni. (Abu)