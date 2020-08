Coronavirus: Renzi (Iv), negazionisti ridicoli ma non alimentare paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il virus bisogna convivere finché non ci sarà il vaccino, la cura". Lo ha ribadito il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un passaggio dell'intervento conclusivo della tre giorni di lavori della sua scuola politica, a Castrocaro. Per conviverci, ha aggiunto, "bisogna partire dalla realtà che è che ci sono ancora contagi, e chi lo nega è un buffone. I negazionisti del Covid-19 sono ridicoli". Allo stesso tempo "bisogna dire che i casi sono meno gravi altrimenti si gioca con la paura. Ha conseguenze drammatiche ma meno devastanti di mesi fa", ha aggiunto citando i numeri delle terapie intensive.(Rin)