Ue: Bernini (FI), su Mes governo decida subito, basta giochetti

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini afferma: "Forza Italia sostiene da mesi che non prendere i soldi del Mes sarebbe un suicidio per l’Italia. Oggi leggo con interesse che Renzi ha posto la stessa questione al premier Conte, dicendogli che se lo rifiuta non può continuare a guidare il Paese. Ma di penultimatum e giochetti tattici dentro la maggioranza ne abbiamo già visti anche troppi. La prossima settimana presenteremo quindi un’interrogazione urgente in Senato per chiarire una volta per tutte la posizione del governo sul Mes. Il tempo è scaduto - conclude -, insieme alla pazienza degli italiani". (Com)