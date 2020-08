Germania: Merkel, governo darà priorità a benessere sociale e all'economia di fronte a coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus probabilmente peggiorerà nei prossimi mesi e il governo tedesco risponderà dando la priorità al benessere della società nel suo insieme, in particolare agli scolari, e all'economia. Lo ha affermato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso di una conferenza stampa. Le autorità della Germania faranno quanto possibile "perché i nostri figli non siano i perdenti della pandemia. La scuola e l'asilo nido devono essere le questioni prioritarie", ha detto Merkel. Il governo tedesco cercherà anche di mandare avanti l'economia, o di riavviarla dove è stata ostacolata dalla pandemia, e di preservare i posti di lavoro, come assicurato dalla cancelliera. (Geb)