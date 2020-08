Regionali: Berlusconi, dimostreranno che centrodestra è maggioranza vera nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "il voto del 20-21 settembre ha anche un’altra valenza. Il centrodestra affronta le elezioni regionali unito, ovunque, mentre l’alleanza di governo presenta in Puglia, come in altre Regioni, dei candidati diversi: è la fine di un grande bluff, che la sinistra sia unita". Intervenendo telefonicamente nel corso di una manifestazione elettorale, a Bari, a sostegno del candidato presidente del centrodestra alla regione Puglia, Raffaele Fitto, l’ex premier ha aggiunto: "Queste elezioni serviranno a dimostrare una volta di più che il centrodestra è la maggioranza vera nel Paese. Un centrodestra in cui FI rappresenta, oltre che numericamente, l’anima determinante politicamente con i suoi valori fondamentali: la libertà, il garantismo, il cristianesimo, l’europeismo. Il 20 ed il 21 settembre, i pugliesi contribuiranno a dare un avviso definitivo di sfatto ad un governo e ad una maggioranza, che è la più a sinistra di sempre della storia della repubblica. Un governo ed una maggioranza - ha concluso Berlusconi - che persino di fronte all’emergenza del Covid-19 hanno dimostrato di non sapere superare le loro contraddizioni e che non hanno approfittato della disponibilità responsabile che noi abbiamo dimostrato". (Rin)