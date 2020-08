Scuola: Calabria (FI) a Raggi, clemenza è finita da tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tempo di appellarsi alla clemenza dei cittadini è finito da molto. Questo vale per il governo, che a distanza di 6 mesi dall'inizio dell'epidemia non è riuscito a costruire un piano per il ritorno dei ragazzi in sicurezza nelle scuole, e vale per il sindaco di Roma. Sono anni che Virginia Raggi 'mette le mani avanti' e fa leva sulla comprensione dei romani per giustificare la propria incapacità: ora basta". Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria commenta le dichiarazioni del sindaco Raggi. "Non è ammissibile - aggiunge - che il ritorno nelle aule sia caratterizzato da rischi ed elevate criticità, e il motivo è semplice: ne va della salute dei nostri bambini e dei giovani. Perciò gli italiani hanno tutto il diritto di puntare il dito contro chi ha sostenuto di poter affrontare una fase così difficile salvo poi generare il caos più assoluto". (Com)