Giappone: il premier Abe rassegna le dimissioni a causa di problemi di salute

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, si è dimesso per problemi di salute. Lo ha annunciato lui stesso oggi pomeriggio in una conferenza stampa. “Non posso restare nel ruolo di primo ministro se non mi sento al meglio”, ha detto il premier giapponese. Il leader ha spiegato che la sua malattia cronica, la colite ulcerosa, è peggiorata il mese scorso e ha ammesso che la decisione è stata molto difficile da prendere.Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per l’esecutivo conservatore guidato da Abe, a causa delle ricadute economiche e sociali della pandemia di coronavirus e del precedente aumento della tassazione sui consumi. In risposta alla crisi, Abe aveva rinunciato alla consueta pausa estiva presso la sua residenza privata a Narusawa, nella prefettura di Yamanashi. Secondo indiscrezioni di stampa, nelle scorse settimane Abe aveva lamentato ai suoi collaboratori un forte affaticamento, e in alcune occasioni pubbliche era parso faticare a camminare. L’attuale mandato di Abe scadrà a settembre 2021, così come quello di un suo eventuale successore. (Res)