Pavia: Gdf indaga dirigenti pubblici e vertici società per inquinamento torrente Coppa

- La Guardia di Finanza di Pavia, insieme al Gruppo Carabinieri Forestali di Pavia, ha concluso una complessa indagine che ha permesso di deferire 13 persone fisiche e due imprese responsabili, a vario titolo, del grave inquinamento delle acque del Torrente Coppa e della conseguente compromissione del relativo ecosistema ambientale. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Voghera e del Gruppo Carabinieri Forestali di Pavia avevano già proceduto nell'aprile del 2018 al sequestro preventivo dell’impianto di depurazione del Comune di Casteggio (PV), gestito da Pavia Acque S.C.A.R.L., per il suo malfunzionamento e del costante superamento dei limiti di inquinamento riscontrati a valle dell’impianto. Le Fiamme gialle vogheresi, al termine di due anni d’indagine, coordinate dal Proc. Agg. della Procura della Repubblica di Pavia Mario Venditti e dal Sostituto Procuratore Roberto Valli, hanno appurato la reiterata immissione, nelle acque del torrente e tramite lo scarico finale dell’impianto, dei reflui industriali provenienti dallo stabilimento di produzione di lieviti e ingredienti per la panificazione e pasticceria della società AB Mauri Italy S.p.a.Gli accertamenti condotti con la collaborazione dell’Arpa di Pavia hanno consentito di riscontrare la presenza di elementi inquinati in quantitativi sensibilmente superiori a quelli autorizzati, tali da non poter essere correttamente smaltiti e trattati dal depuratore. (segue) (Com)