Roma: minaccia delle ragazze con un punteruolo poi aggredisce agenti, arrestato 50enne

- Gli agenti del reparto Volanti ieri sono accorsi in via Albano a seguito di una segnalazione di lite. C.I., un uomo di 50 anni di origini russa, aveva minacciato di morte alcune ragazze con un punteruolo: è stato fermato e avrebbe dovuto essere denunciato e fotosegnalato presso il Gabinetto regionale di Polizia scientifica, in quanto sprovvisto di documenti. Le cose tuttavia sono andate diversamente. All'interno dell'Ufficio l'uomo è passato dal minacciare gli agenti al dare una testata ad uno di loro causandogli una ferita lacero contusa, giudicata dai sanitari guaribile con 4 giorni di prognosi. Al termine dell'identificazione, a carico di C.I. è emerso poi un ordine di carcerazione per rapina per il quale doveva espiare la pena di 1 anno e 3 mesi. Messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, dovrà rispondere anche dei reati di lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di porto di oggetti atti ad offendere. (Rer)