Libano: consultazioni per nuovo primo ministro al via lunedì 31 agosto

- Le consultazioni parlamentari vincolanti per la nomina del nuovo primo ministro del Libano avranno luogo lunedì 31 agosto al palazzo presidenziale di Baabda, nella capitale Beirut. Lo riferisce oggi il quotidiano libanese “L’Orient-Le jour”, secondo cui la data è stata fissata nel corso di una telefonata tra il presidente della Repubblica, Michel Aoun, e il presidente del Parlamento Nabih Berri. Dovrebbe essere confermata anche la prossima visita a Beirut del presidente francese, Emmanuel Macron, in arrivo la sera del 31 agosto. Il programma completo delle consultazioni, durante le quali ogni partito e blocco parlamentare indicherà il nome del candidato sunnita alla presidenza del governo, dovrebbe essere diffuso in giornata dalla presidenza libanese. (Lib)