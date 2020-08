Iraq: sventata operazione terroristica nell’est della capitale Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell’Iraq hanno sventato un piano per “un’operazione terroristica” nel settore di Al-Rusafa, zona situata nell’est della capitale Baghdad. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina” citando l’Ufficio media della sicurezza. Non sono noti ulteriori dettagli riguardo all’operazione, condotta dalle forze di sicurezza irachene sulla base di informazioni dell’intelligence. Proseguono le operazioni contro i terroristi delle forze di sicurezza irachene, che nei giorni scorsi hanno arrestato nel governatorato di Ninive cinque sospetti membri dello Stato islamico (Is). (Irb)