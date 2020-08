Siria: crolla palazzo di quattro piani ad Aleppo, almeno una vittima e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una donna ha perso la vita questa notte nel crollo di un edificio residenziale nel quartiere popolare di Salihin ad Aleppo, nel nord della Siria. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana”, citando fonti della polizia locale. Secondo i media almeno altre due persone sono rimaste ferite nel crollo e sono ancora in corso ricerche sotto le macerie dell’edificio. Non sono note le cause del collasso, ma le fonti fanno notare che nel quartiere popolare di Salihin vari edifici sono stati danneggiati in passato da razzi e bombardamenti. (Res)