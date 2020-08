Imprese: Unioncamere, aumentano addetti alle pulizie e tatuatori, in calo muratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano le imprese di pulizia e quelle che si occupano di tatuaggi e piercing. Crescono i giardinieri e i parrucchieri ed estetiste. Si riducono invece le imprese di costruzioni e quelle che si occupano di ristrutturazione, i "padroncini" addetti ai trasporti su strada, gli elettricisti, i falegnami e i meccanici. Come mostra la fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sull'evoluzione dei mestieri artigiani negli ultimi 5 anni, il settore, che conta poco meno di 1,3 milioni di imprese, ne ha perse quasi 80mila tra il 2015 e il 2020. Ma alcuni "mestieri", più vicini a uno stile di vita a cui piace la cura di sé, degli spazi in cui si vive e del verde comune, crescono, raggiungendo anche numeri consistenti. E' il caso delle imprese degli altri servizi alla persona, la cui crescita esponenziale (+88,4 per cento pari a 5.382 imprese in più, si deve in gran parte ai tatuatori e agli addetti al piercing, passati da 2.150 di giugno 2015 a oltre 5mila di giugno 2020; ma anche agli incrementi notevoli delle attività di robivecchi, da 151 a 754; di organizzatori di feste e cerimonie, da poco più di mille a 1.700; e di quanti si occupano di cura degli animali, toelettatori, addestratori, dog sitting che erano meno di 2mila nel 2015, oggi sono quasi 2.700;. Balzo in avanti anche per gli addetti alle pulizie, aumentati di 5.600 unità in 5 anni, per i giardinieri, +3.200, e per i parrucchieri ed estetisti: 2.344 le imprese in più nel periodo. (segue) (Com)