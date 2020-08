Piemonte: allerta gialla per temporali e grandinate, previste forti raffiche di vento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allerta gialla da oggi in Piemonte per temporali e possibili grandinate, forti raffiche di vento e locali allagamenti. Saranno colpite in particolare le zone del Novarese e Verbano. Lo rende noto Arpa. Da oggi, infatti, una saccatura dalle Isole Britanniche si approfondisce sulla Francia, convogliando intensi flussi sudoccidentali di aria umida e instabile sul Piemonte e determinando condizioni di tempo perturbato. A causa di infiltrazioni di aria fresca in quota, dalla tarda mattinata rovesci o temporali si svilupperanno sulle zone pedemontane occidentali e transiteranno successivamente verso est interessando le pianure. Fenomeni localmente anche molto forti sono attesi sui settori nordoccidentale e settentrionale. Il maltempo persisterà anche sabato, quando una più decisa irruzione di aria fredda in quota, legata all'ulteriore approfondimento della saccatura, darà origine a rovesci e temporali diffusi, di intensità moderata o forte, più persistenti tra Novarese e Verbano a causa di una forte convergenza dei venti. Lo zero termico subirà un deciso calo passando dagli attuali valori oltre i 4300-4500 m fino a 3200-3400 m, con possibili nevicate al di sotto dei 3000 m nella giornata di sabato in corrispondenza dei fenomeni più intensi.(Rpi)