Medio Oriente: ministro Esteri Ungheria, Ue la smetta con politica contro Israele

- L'Unione europea deve mettere da parte la sua "politica anti-israeliana unilaterale" e mettere l'accento sulla collaborazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Ungheria Peter Szijjarto a Berlino per un incontro informale dei ministri degli Esteri Ue, al quale ha presenziato anche la controparte israeliano Gabi Ashkenazi. Szijjarto ha ribadito che l'Ue ha 3 compiti in merito alla questione israeliana. Innanzitutto dovrebbe cercare una partnership e finirla con la sua politica di continua condanna e critica del Paese. In secondo luogo dovrebbe convocare il Consiglio di associazione Ue-Israele, che non si riunisce da 8 anni. Infine l'Ue dovrebbe porre fine al finanziamento di Ong che minacciano la sicurezza interna di Israele, ha sottolineato. (segue) (Vap)