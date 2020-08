Medio Oriente: ministro Esteri Ungheria, Ue la smetta con politica contro Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito delle tensioni tra Turchia e Grecia in merito alle esplorazioni petrolifere della prima in acque rivendicate dalla seconda nel Mediterraneo orientale, Szijjarto ribadisce che tutti i soggetti coinvolti sono alleati dell'Ungheria. "Grecia e Cipro sono nostri alleati in Ue e la Grecia e la Turchia lo sono nella Nato", ha detto. "Consapevoli dell'importanza della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, l'Ungheria propone all'Ue di adottare un approccio cauto nel considerare misure contro la Turchia", ha continuato Szijjarto. Il capo dello diplomazia di Budapest ricorda che "se la Turchia consentisse ad alcuni milioni di migranti di lasciare il Paese, arriverebbero rapidamente al confine meridionale dell'Ungheria". L'Ue "ha fatto poco o nulla per difendersi dai migranti" e serve "dialogo invece di sanzioni". Una nuova ondata migratoria rappresenterebbe "un inimmaginabile rischio sanitario" per il continente, ha proseguito il ministro ungherese. (Vap)