Turchia: fiducia nell’economia in crescita del 4,4 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di fiducia economica della Turchia ad agosto è cresciuto del 4,4 per cento su base mensile, raggiungendo il valore di 85,9 contro l’82,2 di luglio. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica di Ankara (TurkStat). Il dato è cresciuto grazie a miglioramenti negli indici relativi al settore reale (industria manifatturiera), ai servizi e al commercio al dettaglio. Il manifatturiero è il settore che ha visto la crescita maggiore in agosto, stimata in 5,8 punti percentuali. Seguono gli indici di fiducia nel settore dei servizi e del commercio al dettaglio, in crescita rispettivamente del 5,7 e dello 0,2 per cento. Nello stesso periodo sono calati invece l’indice di fiducia dei consumatori, sceso del 2,2 per cento a 59,6, e l’indice di fiducia nelle costruzioni, sceso del 2,3 per cento a 85,0. (Tut)