Turchia: soldato turco ucciso durante operazione antiterrorismo nell’est del paese

- Un soldato turco è stato ferito a morte durante lo svolgimento dell’operazione antiterrorismo “Yildirim-3” nell’est della Turchia. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando fonti della sicurezza. Secondo le fonti il soldato è stato colpito da schegge durante la distruzione di materiale trovato in una grotta nella provincia di Agri, nelle regioni orientali del paese. Dopo l’incidente il soldato è stato trasferito in un ospedale nella provincia di Erzurum, dove è morto per le ferite riportate. (Tua)