Malesia: scandalo 1Mdb, rinviata udienza su blocco fondi PetroSaudi

- L’Alta corte della Malesia ha rinviato al 15 settembre l’udienza fissata per oggi sul blocco di 340 milioni di dollari nelle disponibilità della società PetroSaudi International sospettati di essere parte del denaro sottratto al fondo d’investimento sovrano malese 1Mdb (1Malaysia Development Berhad). Al centro dello scandalo 1Mdb c’è l’ex primo ministro del paese Najib Razak, che esattamente un mese fa è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per sette capi di imputazione tra i quali corruzione, abuso di potere, riciclaggio di denaro e violazione dell’obbligo fiduciario, in relazioni a una somma di 42 milioni di ringgit (circa dieci milioni di dollari) depositati su un suo conto bancario personale da una ex unità del fondo sovrano. Il governo ha intentato una causa legale contro PetroSaudi e il suo direttore, Tarek Obaid, già incriminato in absentia con l’accusa di cospirazione assieme all’ex premier Razak, da cui avrebbe ricevuto 300 milioni di dollari sottratti dal fondo sovrano. Il mese scorso le autorità hanno emesso un’ordinanza per il blocco dei 340 milioni di dollari, collocati in un deposito di garanzia nel Regno Unito, anche se successivamente hanno consentito l’accesso per spese aziendali alla divisione PetroSaudi Oil Services (Venezuela). “Questo è il primo passo verso il congelamento dei conti (di PetroSaudi). Il passo successivo è il recupero del denaro”, ha dichiarato Nizamuddin Hamid, legale che rappresenta la Commissione anticorruzione della Malesia nel caso in oggetto.(Fim)