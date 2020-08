Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Ue applichi sanzioni contro Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha chiesto che l'Unione europea applichi delle sanzioni nei confronti della Turchia a causa delle persistenti tensioni nel Mediterraneo orientale. Lo ha confermato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, arrivando oggi alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione in corso a Berlino. "Sto aspettando con grande interesse l'annuncio di Josep Borrell (Alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza) sulle opzioni per le sanzioni alla Turchia", ha affermato Dendias. "Consideriamo questa una necessità assoluta per ottenere una riduzione dell'escalation nel Mediterraneo", ha aggiunto il capo della diplomazia di Atene. Il quotidiano di Atene “Kathimerini” riferisce oggi che la Germania sarebbe preoccupata che l'imposizione di sanzioni contro Ankara minerebbe gli sforzi per raggiungere un'intesa. Intanto nella serata di ieri la Grecia il servizio idrografico della Marina militare ellenica ha emesso un nuovo Navtex in risposta all'estensione da parte della Turchia dell’avviso vanale ha emesso per il Mediterraneo orientale. Ankara ha reso noto che la nave di ricerca turca Oruc Reis condurrà attività sismografiche dal 27 agosto al primo settembre. (segue) (Gra)